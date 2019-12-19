الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل

أفادت مجلة Elle الألمانية بأن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر، خاصة لدى الحوامل، إذ يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر، وعضلات المقعدة والبطن.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد أيضًا في التحضير للولادة، وقد تكون مفيدة بعد الولادة أيضًا، إذ يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد، عند شق ما يعرف بمنطقة "العجان" عند الولادة.



وأشارت المجلة إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحةً أن كرة بقُطر يبلغ 65 سم تناسب النساء، اللواتي يتراوح طولهن بين 155 و175 سم.



ومن المهم أيضًا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة، ويجب أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كيلوجرام.