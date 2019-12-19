-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:00 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفادت مجلة Elle الألمانية بأن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر، خاصة لدى الحوامل، إذ يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر، وعضلات المقعدة والبطن.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد أيضًا في التحضير للولادة، وقد تكون مفيدة بعد الولادة أيضًا، إذ يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد، عند شق ما يعرف بمنطقة "العجان" عند الولادة.

وأشارت المجلة إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحةً أن كرة بقُطر يبلغ 65 سم تناسب النساء، اللواتي يتراوح طولهن بين 155 و175 سم.

ومن المهم أيضًا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة، ويجب أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كيلوجرام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مصير ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

منذ حوالي 6 ساعات

مصر ترفض أي تغيير في الوضع القانوني للقدس

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ"مكافآت" معاوني الوزراء في الحساب الختامي 2018-2019

منذ يوم

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

الصور

image description

إبراهيم محلب يقدم ورشة عمل في هندسة الإسكندرية

image description

منازل آيلة للسقوط تهدد حياة المواطنين في الوادي (فيديو)

image description

"إنتاج وتداول التقاوى فى مصر" ندوة علمية بـ"زراعة المنيا"

image description

طب المنصورة تنظم زيارة لدار مسنين (صور)

image description

اللقاء المصرى الفرنسى للمناعة الإكلينيكية يناقش حصاد التعاون

الأكثر قراءة

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

حكومة السراج تخون ليبيا وتقر مذكرات التفاهم مع أردوغان

خروج جرار قطار السنطة عن قضبان السكة الحديد

الجندي: "الحديث ده لو صحيح كان زمان الفنانين متجوزين"

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الصحة توضح إجراءات الوقاية من الإنفلونزا: لا تفرط من التاميفلو

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

منها الغثيان.. أشهر الآثار الجانبية لأدوية التخسيس

الرئيس نيوز

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي

حسني مبارك يتصل بمرتضى منصور

بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحي للحجاح المصريين

مصر ترفض أية إجراءات لتغيير الوضع القانونى للقدس المحتلة

منوعات

أطعمة تحافظ على لياقتك الذهنية

الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل

طفل عمره 8 سنوات يكسب 26 مليون دولار من "يوتيوب"

عام 2019 يسجل ثالث أعلى درجات الحرارة فى تاريخ النمسا

كشكول

"عطية" يرحب بالتعاون بي النقابات الفرعية ومجلس الأمناء بالقاهرة

الإنتهاء من وضع خطط الطباعة وتأمين امتحانات نصف العام بمدينة نصر

محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة أكتوبر لمحو الأمية بنسبة 105%

معرض فنى لطلاب رياض الأطفال بالقاهرة الأزهرية

إسلام سياسي

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

داعية سلفي: بيوت السلفيين الأقل في نسبة الطلاق

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

سمير قسيمى: أكره روايتى المرشحة «سلالم ترولار» لتنبؤها بما وصلت إليه الجزائر من بؤس

ألعاب وفقرات فنية فى برنامج "السيرك القومى" بالعجوزة (صور)

الأحد.. رئيسا اتحاد الناشرين المصريين والعرب فى مجلس النواب

"ضحك على عياط" ببيت السناري.. 11 يناير المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك