الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم المخرج سمير سيف

بدأت، مساء اليوم، فعاليات مهرجان ايكون ميديا الدورة الثانية، بالشراكة مع مركز جرهارت بالجامعة الأمريكية تقديم الإعلامية نشوى يسري وبعرض الأفلام المشاركة السبت 14 ديسمبر 2019 بالجامعة الأمريكية، حيث شارك أيضًا الجمهور بالتصويت لأفضل فيلم.



بدأت مراسم التكريم بقاعة باسيلي، حيث تم اختيار الأفلام الفائزة خلال مسابقة بلدنا جميلة، وكرم المدير التنفيذي لشركة ايكون ميديا فادى طاهر على الأفلام التي تتناول قضايا النوع الاجتماعي والتنوع المجتمعي والثقافي والفني والتاريخي لبلدنا الجميلة مصر التي تمت صناعتها بواسطة مجموعة من الشباب من خلال أكاديمية ايكون ميديا، وتم تدريبهم على صناعة هذه الأفلام العالية الجودة والمحتوي من خلال استخدام الموبايل.



تم التدريب بواسطة نخبة من رواد صناعة السينما من بينهم المخرج الراحل سمير سيف، والسيناريست منة إكرام ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمونتير الفريد لبيب.



ونظرًا لما قام به الراحل سمير سيف من دور كبير منذ بداية الأكاديمية في تدريب الشباب، تم عمل تكريم خاص وعرض فيلم قصير عنه.