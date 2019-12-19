السكة الحديد توضح سبب تأخر قطار طنطا - الزقازيق

أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر القطارات على خط طنطا الزقازيق، الخميس، بسبب تعطل أحد القطارات بمحطة السنطة.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن المسافة بين طنطا والسنطة شهدت تأخر بعض القطارات نتيجة سقوط عجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق طنطا أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة، وبدون أية ملاحظات بعربات القطار.



وأفادت بأنه تم على الفور الاستعداد لمعدات الرفع لرفع عجلة الجرار، مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا.