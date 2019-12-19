أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

قال المركز الألماني للتوعية الصحية، إن لاضطرابات سريان الدم أسباب عدة مثل قلة الحركة، والتغذية الخاطئة، أي الإكثار من الدهون، والسكر، والتدخين، وشرب الخمر، والإصابة بالسكري.



وأوضح المركز الألماني، أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في تقلصات باطن الساق، والخدر وبرودة اليدين، والقدمين.



ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم بالحمامات التبادلية ساخنبارد، وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إذ تعمل هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية، إضافةً إلى الإقلال من الدهون، والسكر، والإقلاع عن التدخين، والخمر.