عبدالرحيم طايع يكتب: جانب العنف فى الانتحار





حتى الساعة، لا يشكل الانتحار ظاهرة ببلادنا؛ فالحالات ما زالت فردية ومحدودة، كل ما هنالك أن الموضوع فى ازدياد بالآونة الأخيرة، وأن عددًا من المحاولات الانتحارية التى انتهت بمصرع أصحابها فعليًا تتالت بصورة لافتة، وأخذت صورًا عنيفة فوق العادة، أبرزها حالة المنتحر قفزًا من برج القاهرة والمنتحر بإلقاء نفسه أمام المترو.

الانتحار يجرى فى النهاية، عندنا وعند الآخرين، لكن الأمانة تقتضى ألا نصم مجتمعنا به؛ فليس بفكرة مقبولة عندنا، كما أن نسبة قليلة كما أسلفت، والأديان كلها تراه ذنبًا كبيرًا، بل يعتقد أكثر الناس أنه كفر وليس بكفر على الحقيقة، إنما فعل شنيع يعطى الإنسان لنفسه فيه حقًا بشأن مغادرة الحياة وقتما يريد وبلا أى حسابات، واليقين الدينى أنها ملك مطلق لله، فلا يصح أن يتصرف فيها الإنسان على هواه. ههنا لا أناقش الانتحار بذاته؛ فالحديث فيه وافر ومتنوع، وقد حملت الكلمات وجهات النظر كلها فى الموضوع المثير، موضوع قتل النفس، من شروح وتصورات شتى، لم يخل كثير منها من المسحة العلمية، ولكننى أناقش بعض ما اتصل به فى الفترة الأخيرة سيما العنف الشديد؛ فقد كان ذلك محيرًا بالنسبة لى وطاغيًا على أصل الفعل، الذى يرفضه الجميع تقريبًا مهما تكن أسبابه، ومهما تكن الاختلافات بينها فى تفاصيل الرفض.

الذى قفز من أعلى برج القاهرة، مباغتًا صديقه الذى رافقه فى النزهة، ومباغتًا كل الحاضرين يومئذ، كان يمكن أن ينهى حياته، ما دام قرر ذلك ونواه، بطريقة أقرب من الدور التسعين وأبسط، وأقل إيلامًا وأخف مشهدًا، لكنه اختار ما اختاره مصرًا عليه كأنه جزء لا يتجزأ من قصة النهاية التى كتبها وأخرجها لنفسه بنفسه.. ومثله بالضبط الذى باغت المترو المقبل إلى الرصيف، بقوة، فألقى بنفسه باتجاهه زاحفًا على الأرض، ومسلِّمًا هكذا نصفه العلوى للجرار؛ ليطيح به طبعًا مخلفًا نافورة دماء وفزعًا هائلًا.

الأول والثانى كان يمكن أن ينهيا حياتيهما بصورتين عاديتين تمامًا؛ فالخلاص من الحياة يسير جدًا، لعله أيسر من التشبث بها، والطرق المؤدية إلى الخلاص اليسير من الحياة متعددة، مع التحفظ الكبير طبعًا، والعجب البالغ الأكيد من معنى تفضيل الموت على الحياة بالنظر إلى منطق الأشخاص الطبيعيين بمن فيهم الذين يواجهون صعوبات رهيبة! يكون المنتحر غالبًا شخصًا وصل إلى مقبرته قبل أن يصل إليها واقعيًا.. أعنى يكون مات قبل الموت.. واستراحت هكذا أوهامه، وبقى فقط أن يحقق الوصول والاستراحة حسب الخطة التى وضعها لذلك، والتى تختلف من شخص إلى شخص بالضرورة، تبعًا للطبيعة الشخصية والظرف ونوعية المعاناة، وما جعل العالم المجهول محبذًا على المعلوم بشكل قطعى لدى شخص معين، حتى لو بدا منسجمًا مع الناس ومتكيفًا مع الأجواء المحيطة به ومتناغمًا إيقاعيًا فى العموم، وهو ما يجعل رصد الأشخاص المنتحرين فى غاية الصعوبة بالمناسبة. المهم ينتحر الأشخاص الذين ماتوا قبل الموت، قد لا ينجحون من المرة الأولى، لكنهم لا يكفون عن المحاولة حتى يصيبوا النجاح، وأظن من ضمن ما تمليه نفوسٌ سئمت العيش على أصحابها، طبقًا لخصوصية كل حالة كما بينت، أن الاحتجاج على الحياة القاسية يجب أن يكون قاسيًا بالمثل وصاخبًا لإعلام العالم المنكر القسوة، بأنها حاصلة ومريرة وربما السخرية من هذا العالم فى الباطن، وقد يكون المراد إيصاله فى خاطر شخص منتحر أن الوجود أهمل وجودى فعلى العدم أن تخلدنى ظلاله فى المقابل بذكرى حادثتى الفظيعة الشهيرة.. أخيرًا، لا أستبعد أن يتفق المنتحرون على شكل مزعج فى التنفيذ لجذب النظر إلى قضاياهم، يتفقون بلا ترتيب لكن بذيوع المثال الواضح، ولمن يرون مثل ذلك خيالًا جامحًا أن يسوقوا أدلتهم قائلين لنا: لِمَ يستحيل مثله؟!

الانتحار، يا سادة، رسالة ما، بجانب كونه يأسًا مطبقًا من الأرض وما يحدث فيها.. وإن افترضنا أن أكثر المنتحرين لا تعنيهم الرسالة، بدليل أن الحياة نفسها لا تعنيهم فى شىء؛ فإن آخرين من بين هؤلاء قد يحبون أن يكون انتحارهم ملهمًا.. يؤيد الانتحار نفسه بالإقبال عليه، أو يوجه الناس إلى مقاومته، بصدق وإخلاص، كى ينقذوا خلقًا كثيرين انسدت الآفاق أمام أعينهم، فلم يعودوا يؤمنون سوى بالفناء.

