محمد أبوحامد يكتب: حياة ثقافية ممزقة





هو عنوان الفصل الأخير فى كتاب «مجتمع جديد أو الكارثة» للمفكر والفيلسوف المصرى الدكتور زكى نجيب محمود، والذى صدر فى فبراير ١٩٧٨، وعلى الرغم من ذلك فهو يصف واقع حياتنا الثقافية والفكرية الحالية بأدق وصف، وسوف أذكر فى هذا المقال فقرات متفرقة من الكتاب بنصها، لعلها تساعد على إيصال الفكرة.

■ يقول الدكتور زكى: «دار بى الزمان دورته، حتى جاءت اللحظة التى أتلقى فيها خطابًا من طالب بإحدى كليات الهندسة فى جامعاتنا، فوجدته فى خطابه قد أجلس نفسه على كرسى الأستاذية، وأجلسنى عند قدميه لأستمع بما يأمرنى به من أوامر التعليم وتوجيهات التثقيف.. إنى فى رأى سيادته إنسان لا يعتز بإسلامه ولا بشرقيته ولا بعقله وأننى متأثر بالغرب، وهذه هى التهمة التى لاحقت كل من دعا للتطوير والحداثة فى مجتمعاتنا. رددت عليه وقُلت: اسمع يا بنى، لقد أراد لى الله أن أحترم التعليم خلال أعوام زادت على الأربعين، فمن حقى عليك أن أقول، ومن واجبك نحوى أن تسمع، فإذا لم يعجبك ما تسمعه اقتضاك خلق الإسلام أن تعارض فى أدب عرفه المسلمون وعرفته قيمنا الشرقية ومناهجنا الحضارية وماضينا البعيد المشرّف، الذى أريد أن أقوله لتنتفع وينتفع معك سواك، هو أننى إذ أدعو لثقافة تساير العصر، فذلك لعلمى بأن الثقافة قد تغيرت معانيها مع تعاقب العصور، وليست هى كعنصر من عناصر الكيمياء، يظل ذا صفة تميزه فلا يتغير مع الزمن ولا يتبدل، فما كان شرطًا ضروريًا للمثقف فى مرحلة معينة، لم يعد كذلك فى مراحل أخرى جاءت بعد ذلك. إن عبقرية الإنسان هى فى مواجهته للحياة بالجديد المبتكر، ولقد أراد الله لهذا الإنسان أن ينظر للأمام، ومن ثم كانت أبصارنا فى جباهنا، ولم تكن فى مؤخرات رءوسنا. إن شيئًا ما فى مناخنا الفكرى يردنا عن إحداث ثورة فكرية، فما زالت الكلمة المسموعة هى لغير الراغبين فى ثورة فكرية كالتى نصورها، ولا حرج عليهم فى أن يعلنوا عن رأيهم فى صراحة وعلانية، وأما الراغبون فى مثل هذه الثورة الفكرية، فعليهم أن يراوغوا فى التعبير عما يريدون، اجتنابًا منهم لوجع الدماغ، تاركين لقرائهم أن ينتزعوا المعانى من بين السطور».

■ وقال تحت عنوان «حياة ثقافية ممزقة»: لطالما خُيل إلىّ كلما استعرضت بفكرى حياتنا الثقافية الراهنة أننى أنظر إلى جماعات متفرقة، لكل جماعة منها لغتها الخاصة التى تفهمها هى، ولا يفهمها أحد سواها، ولكل جماعة منها تصوراتها التى تعتقلها اعتقالًا داخل أسوارها، حتى لكأنها تحيا فى جزيرة معزولة، ليس بينها وبين سائر الجزر وسيلة للتفاهم وتبادل الرأى، إنها (بابل) فى تعدد لغاتها، إنها مجموعة صوتية لا ترتبط فى معزوفة واحدة، إنها البحيرات المتفرقة التى لا تصنع بحرًا، والروافد الكثيرة التى لا تتجمع فى نهر واحد، إنها إحدى مسرحيات العبث الحديثة، التى لا يفهم فيها أشخاصها بعضهم بعضًا.

■ والجماعات التى يُخيل إلىّ أنى أراها، يمكن تلخيصها فى أربع:

- الأولى: تنظر نظرة سلفية إلى موضوعات سلفية «القديم القديم».

- الثانية: تنظر نظرة سلفية إلى موضوعات عصرية «القديم الجديد».

- الثالثة: تنظر نظرة عصرية إلى مشكلات عصرية، لكنها تستعين بروح سلفية «الجديد القديم».

- الرابعة: تنظر نظرة عصرية إلى مشكلات عصرية، لكنها مبتورة الصلة بالسلف «الجديد الجديد».

■ هى جماعات أربع فى دنيانا الثقافية لا يقتصر الاختلاف بينها على اختلاف الرأى بإزاء المشكلات المعروضة، بل يعمق بينها الاختلاف حتى يتناول جذور التكوين كما يتناول موازين الحكم. إن التجانس فى الجذور والأصول برغم التمايز فى الفروع هو الأصل الذى يجعل للأمم ثقافاتها المتميزة، وإلا فكيف جاز أن يُقال عن الفكر الإنجليزى، مثلًا، إنه تجريبى فى طابعه السائد، وعن الفكر الفرنسى إنه رياضى الطابع، وعن الألمانى إنه ميتافيزيقى بمعنى أنه يتعقب الظواهر إلى أصولها العميقة، وعن الفكر الأمريكى إنه براجماتى وهكذا. فماذا يقول مؤرخ الفكر عنا إذا انطوى بنا الزمان وأصبحنا ماضيًا يروى عنه المؤرخون؟، ما الصفة أو الصفات الرئيسية التى تتميز بها حياتنا الثقافية الراهنة، التى يمكن لمؤرخ المستقبل أن يميزنا بها، إنه سينظر إلى ساحتنا الفكرية، فإذا هى جماعات متفرقة هدفًا ومنهجًا، لكل جماعة منها نجواها لكنها لا تتناجى كلها معًا، إلا فى الظاهر الذى لا يضرب إلى الأعماق.

■ فى ظل الوحدة الفكرية التى تسود أمة من الأمم أو عصرًا من العصور يتفاهم الناس، لكن ما هكذا نحن اليوم، إننا نعيش فى عصرين مختلفين، فبعضنا يعيش فى الماضى وفى مشكلات الماضى وحلولها الماضية، وبعضنا الآخر يعيش فى الحاضر، أصبحنا نتحدث عن المعركة بين الرجعية والتقدمية.

■ أما أعظم الجماعات الفكرية قدرًا، وأقواها أثرًا فى دفعنا إلى الأمام عن طريق التطور، فهى الجماعة الثالثة، التى تنظر نظرة عصرية إلى مشكلاتنا الحية، مستعينة بما تصلح الاستعانة به من تراثنا المجيد، هؤلاء هم الأعلام الذين تلمع أسماؤهم فى سمائنا، من أمثال محمد عبده، ولطفى السيد، والعقاد، وطه حسين.

■ إن التمزق الفكرى عندنا قد تجاوز الاختلاف فى الأسلوب والطريقة، إلى حيث يجعلنا بمثابة أمتين لا أمة واحدة، تعيش فى عصرين لا فى عصر واحد، تلك هى بلوانا، والدواء مرهون بإصلاح التعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعى بصفة خاصة ومباشرة.

