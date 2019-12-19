الأسهم الأوروبية ترتفع في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرارات السياسة النقدية.



وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75% مع استمرار المطالبة بالخفض من قبل عضوين.



وفي خطوة تاريخية، قرر البنك المركزي السويدي رفع معدل الفائدة من النطاق السالب عند مستوى "صفر" وفقًا للتوقعات.



وكان المركزي الياباني قرر الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير داخل النطاق السالب، مع إبداء نظرة متفائلة حيال الاقتصاد رغم المخاطر الخارجية المحيطة.



ويأتي ارتفاع البورصات الأوروبية وسط عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة على خلفية اتخاذ إجراءات لمساءلة وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، حيث مرر مجلس النواب القرار لكنه في انتظار قرار مجلس الشيوخ.



وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 % إلى 415.07 نقطة في حين تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4% إلى 7573.8 نقطة.



في حين تراجع المؤشر الألماني "داكس" هامشيًا بنحو 0.08% إلى 13211.9 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 % إلى 5972.2 نقطة.



وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.09% ليصل إلى 1.1124 دولار.