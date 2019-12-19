الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم الانتخابات العراقية المقبلة

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الخميس، استعداد المنظمة الدولية لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.



وتعهدت بلاسخارت خلال اجتماعها اليوم برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.



وبحث الجانبان حسب بيان للدوائر الإعلامية بالبرلمان العراقي "تطور الأوضاع السياسية في العراق وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي".



كما ناقش الجانبان جهود البرلمان العراقي "في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية".



ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة اعتيادية لحسم إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.