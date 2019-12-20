سيدة تخلع زوجها بعد اكتشافها زواجه عرفيًا من صديقة عمرها

"الثقة العمياء دي أكبر غلطة ممكن الإنسان يرتكبها في حق نفسه، ثقتي العمياء بصديقتي وعشرة عمري دفعتها بأنها تخطف زوجي مني وتأخد معاه كل ذكرى جميلة كانت بينا" بهذه الكلمات بدأت بها إسراء حديثها للدستور قائلة كانت كل أسراري معها منذ أيام الدراسة وكنت اعتبرها صديقتي وأكثر من أختي، أول أيام خطوبتي كانت أول من قربتها لخطيبي وعرفتها عليه، وبعد زواجي كانت طوال الوقت تحاول تظهر عيوب زوجي أمامي وتخبرني أنني شخص من جبل لأنني أتحمل منه تصرفاته.



واستكملت الزوجة: كانت تتردد على شقتي دائمًا ولم أتخيل أنها قد تخونني أبدًا وكنت أتحدث معها دائمًا بهاتف زوجي واستمر هذا الوضع لمدة أربع سنوات، ورافقتني أيام ولادتي وجلست معي في شقتي لمدة أربع أيام وكل هذا لم أتخيل مطلقًا أن كل هدفها هو سرقة زوجي مني".



وتابعت أنه، منذ سبع أشهر تقريبًا حضرت لي وهي باكية وفي حالة من الانهيار الشديد، وطلبت الجلوس معي يومين لتهدي أعصابها لأن والدها يجبرها على الزواج من عريس متقدم لخطبتها، لم اعترض ورحبت بها، وكانت في تلك الأيام زوجي يعمل ليلًا وينام طوال اليوم في الشقة، وكان ابني مريض واذهب للكشف عليه أو أخذ حقنة في العيادات الخاصة بالمنطقة، كنت أعرض عليها النزول معي حتى لا أحرجها بوجود زوجي في الشقة كانت ترفض وتصر على المكوث بالشقة، واتضح أنها كانت تستغل ذلك للدخول لزوجي والإيقاع به.



وأضافت إسراء، والدموع تنهمر منها واحدة تلو الأخرى: ومنذ تلك الفترة تغير زوجي تمامًا وأصبح شخص كأني لا أعرفه من قبل دائم العصبية والشجار وتركت المنزل أكثر من مرة وأعود حتى اعترف لي بخيانته لي وزواجه عرفيًا من صديقة عمري "ن.خ "ووضح لي أنها كانت تلمح له منذ فترة بنظرات إعجاب وأحاديث كثيرة نشبت بينهم على الواتس اب وأخيرًا عندما حضرت مدعية أنها تواجه مشاكل مع أهلها، واستغلت خروجي وقامت بالإيقاع به ونشبت بينهم علاقة واضطر زوجي لكتب ورقة عرفي بينهما حتى لا تصبح فضيحة.



وطلب مني زوجي مسامحته وبدأ صفحة جديدة بيننا لكنني قررت الإنفصال والبعد عنهما تمام ولجأت لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم "5573" لسنة 2019 أحوال شخصية.