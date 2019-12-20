-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تخلع زوجها بعد اكتشافها زواجه عرفيًا من صديقة عمرها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:09 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
"الثقة العمياء دي أكبر غلطة ممكن الإنسان يرتكبها في حق نفسه، ثقتي العمياء بصديقتي وعشرة عمري دفعتها بأنها تخطف زوجي مني وتأخد معاه كل ذكرى جميلة كانت بينا" بهذه الكلمات بدأت بها إسراء حديثها للدستور قائلة كانت كل أسراري معها منذ أيام الدراسة وكنت اعتبرها صديقتي وأكثر من أختي، أول أيام خطوبتي كانت أول من قربتها لخطيبي وعرفتها عليه، وبعد زواجي كانت طوال الوقت تحاول تظهر عيوب زوجي أمامي وتخبرني أنني شخص من جبل لأنني أتحمل منه تصرفاته.

واستكملت الزوجة: كانت تتردد على شقتي دائمًا ولم أتخيل أنها قد تخونني أبدًا وكنت أتحدث معها دائمًا بهاتف زوجي واستمر هذا الوضع لمدة أربع سنوات، ورافقتني أيام ولادتي وجلست معي في شقتي لمدة أربع أيام وكل هذا لم أتخيل مطلقًا أن كل هدفها هو سرقة زوجي مني".

وتابعت أنه، منذ سبع أشهر تقريبًا حضرت لي وهي باكية وفي حالة من الانهيار الشديد، وطلبت الجلوس معي يومين لتهدي أعصابها لأن والدها يجبرها على الزواج من عريس متقدم لخطبتها، لم اعترض ورحبت بها، وكانت في تلك الأيام زوجي يعمل ليلًا وينام طوال اليوم في الشقة، وكان ابني مريض واذهب للكشف عليه أو أخذ حقنة في العيادات الخاصة بالمنطقة، كنت أعرض عليها النزول معي حتى لا أحرجها بوجود زوجي في الشقة كانت ترفض وتصر على المكوث بالشقة، واتضح أنها كانت تستغل ذلك للدخول لزوجي والإيقاع به.

وأضافت إسراء، والدموع تنهمر منها واحدة تلو الأخرى: ومنذ تلك الفترة تغير زوجي تمامًا وأصبح شخص كأني لا أعرفه من قبل دائم العصبية والشجار وتركت المنزل أكثر من مرة وأعود حتى اعترف لي بخيانته لي وزواجه عرفيًا من صديقة عمري "ن.خ "ووضح لي أنها كانت تلمح له منذ فترة بنظرات إعجاب وأحاديث كثيرة نشبت بينهم على الواتس اب وأخيرًا عندما حضرت مدعية أنها تواجه مشاكل مع أهلها، واستغلت خروجي وقامت بالإيقاع به ونشبت بينهم علاقة واضطر زوجي لكتب ورقة عرفي بينهما حتى لا تصبح فضيحة.

وطلب مني زوجي مسامحته وبدأ صفحة جديدة بيننا لكنني قررت الإنفصال والبعد عنهما تمام ولجأت لرفع دعوى خلع ضده تحمل رقم "5573" لسنة 2019 أحوال شخصية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الجندي: "الحديث ده لو صحيح كان زمان الفنانين متجوزين"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مصير ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

منذ حوالي 14 ساعة

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أهم خرافات التغذية فى 2019

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الصحة توضح إجراءات الوقاية من الإنفلونزا: لا تفرط من التاميفلو

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

الرئيس نيوز

"الحاوي" يرقِّص "الدراويش" ويخطف فوزًا غاليًا للأهلي

سر موافقة الإبراشي على الانتقال إلى ماسبيرو.. وأسباب رفض ريهام السهلي

"الخارجية" تطالب المسافرين للسعودية بالتطعيم ضد الالتهاب السحائي

يبث من ماسبيرو.. تفاصيل برنامج الإبراشي الجديد

منوعات

شاب يبث ألعاب الفيديو على مدار الساعة لجمع تبرعات للمرضى

أكثر المنازل شعبية على الإنترنت

نصائح مهمة قبل تشقير شعرك

بندقية قنص روسية تغزو سوق الأسلحة العالمية

كشكول

محافظ الوادي الجديد يكرّم طالبًا أنتج فيلمًا تسجيليًا عن المحافظة

اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية في ظروف غامضة بالمحلة

جامعة أسوان تستضيف ندوة "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"

حقيقة فصل عاملة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بسبب "البطة"

إسلام سياسي

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

"أرواح على الهامش.. عباقرة ومنتحرون".. كتاب جديد لخيرى حسن

شروط المسابقة البحثية لـ"قصور الثقافة" عن الصناعات اليدوية والريفية

صدور كتاب "يستاهلوا الدبح" عن دار السعيد للنشر

وائل خورشيد يكتب: نزوة

صفحتنا ع الفيس بوك