سياسي يكشف تفاصيل إحالة ترامب للمحاكمة

قال مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بنيويورك، إنه حسب الدستور الأمريكي، فإن الكونجرس الأمريكي قام بالتصويت على قرار معين مثلما حدث أمس، بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



أضاف مورجان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية dmc أن الكونجرس الأمريكي من المفترض أن يبعث التهمتين اللتين يتهمان بهما ترامب، لمجلس الشيوخ حتى يتم عمل محاكمة يقوم الرئيس فيها بالدفاع عن نفسه.



أوضح أن أغلبية مجلس الشيوخ جمهورية، مشيرًا إلى أنهم لن يسمحوا بعزل الرئيس الأمريكي ترامب.



كما أشار إلى أنه من ضمن صلاحيات رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أن يرفض الدعوة أساسًا، فمن المحتمل ألا تتم المحاكمة.



وبين أن المتحدثة باسم الكونجرس الأمريكي، رئيسة الأغلبية الديمقراطية، نانسي بيلوسي كشفت أنه لم يُقرر بعد ارسال حيثيات العزل لمجلس الشيوخ، إلا في حالة معرفة ما سيحدث، مؤكدًا أن هذا الأمر مثير للسخرية؛ لأن الديمقراطيين يكيلون بمكيالين.