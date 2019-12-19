"عايزين نولع الدنيا".. تامر حسني مع جوهرة في "الفلوس" (فيديو)

طرح الفنان تامر حسني أغنية حلو المكان، عبر صفحته الشخصية بموقع يوتيوب، والأغنية من فيلمه الجديد "الفلوس"، والذي يستعد لعرضه في دور العرض خلال أيام.



"حلو الكلام"، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع أماديو، ميكساج عبدالرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.



والفيديو كليب يظهر فيه الراقصة الروسية جوهرة، التي تشارك بصفتها راقصة في الفيلم، كما يظهر فيه الفنان أحمد السقا، والفنانة مي عز الدين، ضيفا شرف الفيلم.



فيلم "الفلوس"، من المقرر عرضه يوم 24 ديسمبر الجاري، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.