جنبلاط يهاجم الحريري بسبب فوز حسان دياب بتشكيل حكومة لبنان

انتقد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، سعد الحريري زعيم تيار المستقبل على عدم دعمه لنواف سلام لترؤس الحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة اليوم، والسماح بفوز حسان دياب بترشيح أغلب النواب لتشكيل الحكومة.



وقال جنبلاط في أول تعليق له على فوز دياب بتشكيل الحكومة اليوم الخميس، "أن تختار قوى ٨ آذار مرشحها وتنجح هذا ليس بغريب فهم على الأقل لديهم مشروع".



وأضاف جنبلاط "لكن أن تخذل قوى المستقبل المتسترة بالتكنوقراطية وكأنهم خريجو Silicon Valley (وداي السيلكون الشهير في الولايات المتحدة)، وأن تخذل نواف سلام خوفا من التغيير فهذا يدل على عقمها وإفلاسها. كنا أقلية وسنبقى وكم الأمر أريح".



واستدعى الرئيس ميشال عون، مساء اليوم، الوزير السابق حسان دياب لتكليفه بتأليف الحكومة خلفا لسعد الحريري الذي قدم استقالته أكتوبر.



وأسفرت حصيلة الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت اليوم مع أعضاء البرلمان عن حصول حسان دياب على 69 صوتًا، فيما ذهب 13 صوتًا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبًا لم يسمّوا أحدًا.



ويحظى حسان دياب بدعم قوى من قوى "٨ آذار مارس" التي تضم التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل وحزب الله بزعامة حسن نصر الله وحركة أمل وحزب البعث الاشتراكي العربي، والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني وآخرين.