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عالم

بوتين: روسيا بحثت تسليم شخص جورجى قبل قتله فى برلين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن السلطات الروسية ونظيرتها الألمانية بحثتا قضية تسليم رجل جورجي قبل أن يُقتل في برلين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي متلفز على مستوى البلاد، إن روسيا لم تتقدم بطلب رسمي لمثل هذا التسليم لأنه كان سيتم رفضه بالتأكيد.

وكان الجورجي 40 عامًا والذي يقال إنه قاتل نيابة عن الانفصاليين في الشيشان ضد الدولة الروسية، قد قتل بالرصاص في وضح النهار في حديقة برلين بوسط المدينة في أغسطس.

وأدت جريمة القتل إلى فضيحة دبلوماسية في خضم شبهات بتورط الدولة الروسية.

وطردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين هذا الشهر بزعم أن السلطات الروسية لم تتعاون بما فيه الكفاية في التحقيق.

وردت روسيا بالمثل، حيث طردت دبلوماسيين ألمانيين اثنين.

ووصف بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام، الرجل الجورجي بالإرهابي المتورط في قتل حوالي مائة شخص في هجوم.

وخاض الانفصاليون في الشيشان حربين ضد الدولة الروسية منذ تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات.

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