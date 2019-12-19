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عالم

بابا الفاتيكان يطالب بإفراغ معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الخميس، نداءً جديدا للدول لاستقبال المهاجرين، حيث استقبل مجموعة من اللاجئين الذين نقلهم الفاتيكان جوا من معسكر احتجاز يوناني.

وقال فرانسيس "ليس من خلال منع قواربهم تحل المشكلة".

وأضاف "يجب أن نلتزم بجدية بإفراغ معسكرات الاحتجاز في ليبيا، وفحص جميع الخيارات الممكنة وتنفيذها".

ودعا البابا إلى عدم تجاهل "الصرخة اليائسة" للعديد من "الذين يفضلون مواجهة عاصفة بحرية بدلًا من الموت ببطء في معسكرات الاحتجاز الليبية وأماكن التعذيب والعبودية الدنيئة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذهب المبعوث الشخصي لبابا الفاتيكان، الكاردينال كونراد كراجيفسكي، إلى مخيم موريا في جزيرة ليسبوس باليونان، حيث الظروف المعيشية سيئة للغاية، وعاد ومعه 33 لاجئًا.

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