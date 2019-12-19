أول تعليق برلماني على طلب السراج بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا

علق النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أنباء طلب حكومة فايز السراج من تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب الاتفاقية الموقعة بينهم مؤخرًا، قائلًا: "إن مصر لن تقبل أي مساس أو عبث بالأراضي الليبية أو السودانية بأي حال من الأحوال".



وأضاف العمدة لـ«الدستور»، أن الاستفزاز التركي لم يكن وليد اللحظة، مشيرًا إلى أننا نمتلك قيادة سياسية نثق بها ومسألة العبث بالأراضي الليبية تمثل أمن قومي لقيادة المصرية.



جدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق أفادت بموافقة السراج على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس؛ لمساندته بوجه الجيش الليبي.



ووقعت تركيا الشهر الماضي، مع حكومة الوفاق اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، مما أثار غضب اليونان، واتفاقا آخر بشأن التعاون العسكري، كما تقول أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك، لكن ذلك لم يحدث بعد.