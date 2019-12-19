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"الديمقراطي" يسعى لتوجيه ضربة قوية لترامب بالاتفاق مع الجمهوريين على عزله

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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كشف الحزب الديمقراطي عن أنه سينسق مع الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ من أجل التفاهم معهم على عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد موافقة مجلس النواب على هذا القرار.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في مؤتمر صحفي اليوم من واشنطن إنه يتوقع مقابلة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ماكونيل بعد ظهر اليوم لبحث الخطوات المقبلة في التصويت على عزل الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ، وذلك وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس عزل الرئيس ترامب من منصبه إثر اتهامه بالتعاون مع جهات خارجية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 فيما نفى ترامب هذه التهم.

وأحال مجلس النواب القرار إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا أقر سيعزل ترامب من منصبه وقد يتم تقديمه إلى المحاكمة، لكن من المتوقع بشكل كبير أن يرفض الجمهوريون هذا الأمر وعدم تمرير القرار، بالتالي سيبقى ترامب في منصبه.

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