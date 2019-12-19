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محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شارك الفنان محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من زيارته لباريس التي ظهر فيها بإطلالة جديدة بعد أن تخلى عن "لوك" شخصيته في "لص بغداد".

وعلق على الصور قائلًا: "مش عارف ليه باريس بتفكرني بمدينة نصر بالظبط"، وحصدت الصور العديد من التعليقات من قبل النجوم ومنهم الفنان عمرو سعد، والفنان صلاح عبدالله، وغيرهم من متابعيه الذين أثنوا على اللوك الجديد الذي اتبعه محمد إمام، بعد أن تخلى عن شعره الطويل.

من ناحية أخرى يستعد إمام، لعرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، مطلع العام الجديد، والفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز، بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف في الأحداث.
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"
محمد إمام من برج إيفل: "باريس زي مدينة نصر"

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