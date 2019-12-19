البنك المركزي الصيني يضخ 40 مليار دولار في الأسواق

قرر البنك المركزي الصيني ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق بأكبر وتيرة منذ يناير الماضي.



وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الخميس، إنه ضخ 280 مليار يوان (40 مليار دولار) في النظام المالي عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 و14 يومًا، مع الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير.



وعادة ما تعاني الأسواق في الصين من قلة السيولة قبل نهاية العام، عندما تكون البنوك أقل رغبة في الإقراض لأنها تحتاج إلى أموال لإجراء فحوصات تنظيمية.



وكان البنك الصيني قرر في الشهر الماضي خفض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمرة الأولى منذ عام 2016 وخفض الفائدة على "الريبو العكسي" لسبعة أيام إلى 2.50% في 18 نوفمبر الماضى.



لكن البنك خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة 14 يومًا أمس الأربعاء إلى 2.65%.