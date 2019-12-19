تراجع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة إلى 107 مليار قدم

انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 107 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الذي ينتهي في 13 ديسمبر الجارى لتصل إلى 3411 مليار قدم مكعب.



وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 87 مليار قدم مكعب.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 618 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير بنحو 1.4% إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.