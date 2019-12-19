ألعاب وفقرات فنية فى برنامج "السيرك القومى" بالعجوزة (صور)

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم برنامج السيرك القومى بمقره بالعجوزة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



حيث يقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله، 14 فقرة فنية فى برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، خلال شهر ديسمبر الجارى، تعد من أخطر وأحدث ألعاب وفقرات فنون السيرك، يوميا فى الثامنة مساء، عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.



يتضمن البرنامج فقرات "المشي على السلك" للفنان عادل حمزة، "الدودة الشقية" للفنان علاء أحمد، "الكرابيج" للفنانة ليلي الجوهري، "التيابلو" للفنان محمود فؤاد، "المهرج" للفنانين فتلة وبؤجة، "الطوق الهوائي" للفنانة رحمة، "الجونجلير" للفنان محمد ياسين، "المشي على السلك المتحرك" للفنان عصام عبده، "استعراض الخيول" للفنان محمد محمود الحلو، "التوازن" للفنان صبري أحمد، الساحر" للفنان مختار المصري، "التوازن على الزجاجات" للفنان محمد سيد، ويختتم البرنامج باستعراض "الأسود والنمور" للفنان الكابتن مدحت كوتة.