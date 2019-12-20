حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومتشبثًا بآرائك.



عاطفيًا: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.



صحيًا: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.