حسان دياب.. هل ينجح "رجل التعليم" في قيادة حكومة لبنان

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، وزير التربية والتعليم العالي السابق حسان دياب لتكليفه بتأليف الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري منذ نهاية أكتوبر إثر التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل الحكومة وإجراء إصلاح سياسي ومحاربة الفساد.



واعتذر كثيرون قبل حسان دياب عن رئاسة الوزراء المنصب الذي يستحوذ عليه المسلمون السنة وفقا للنظام السياسي اللبناني، من بينهم الوزراء محمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب، بسبب ميلهم إلى رؤية سعد الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط وليس حكومة سياسية أو تكنو سياسية وفقا لطلب التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.



ولد حسان دياب في العاصمة بيروت عام 1959 ويبلغ من العمر 60 عاما، وحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات، وماجستير في هندسة نظم الكومبيوتر، كما حصل على درجة الدكتوراة في هندسة الكمبيوتر عام 1985.



ومنذ حصوله على درجة الدكتوراة التحق بالجامعة الأميركية في بيروت للعمل مدرسا بها فهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة ثم عمل بالكثير من الجماعات اللبنانية وغيرها حتى شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال الفترة من 2004- 2006 في جامعة ظفار في سلطنة عمان.



وفي أكتوبر 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت، وبدأت رحلته مع الوظائف السياسية في عام 2011 حينما تولى منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي حتى عام 2014.



حظى دياب بدعم كبير من التيارات السياسية ما قد يسهل مهمته لتشكيل الحكومة فقد حصل على 69 صوتًا، اليوم خلال الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الوزراء، وحاز على دعم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بينما حصل على منافسوه على أصوات أقل بكثير فقد ذهب 13 صوتًا لنواف سلام، وحليمة قعقور حصلت على صوت واحد فقط في مقابل 42 نائبًا لم يسمّوا أحدًا، ما يعني أنه حصل على أغلبية أصوات البرلمان البالغ مقاعده 128 مقعدا.