قوة أمريكية تعتقل نصير العبيدي القيادي في الحشد العشائري غربي الأنبار

كشف مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، عن اعتقال قيادي بارز في الحشد العشائري من قبل قوة أمريكية في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار.



وقال المصدر لوكالة السومرية نيوز، إن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي من دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء عملية الاعتقال".



وبحسب المصدر، وهو قيادي في الحشد العشائري، فإن "العبيدي يعد من أهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية ومن الشخصيات التي قارعت الإرهاب وله مواقف مشرفة في محاربة فكر إرهابيي "داعش"، وأن "القوات الأمنية المتمركزة في ناحية البغدادي ليس لديها أي معلومات عن أسباب اعتقال العبيدي".