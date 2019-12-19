وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني (فيديو)

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان عمرو دياب، برفقة الفنانة دينا الشربيني، خلال حضورهما إحدى الحفلات الفنية الخاصة.



وقدم عمرو دياب، رقصة مع دينا الشربيني في الحفل الذي حضره عدد كبير من أصدقائهما.



كان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفية بالسعودية، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين، ويعد ذلك هو الحفل الثاني لعمرو دياب، بعد حفله في 7 نوفمبر الماضي.



من ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي يوم 24 يناير من العام المقبل، بالإمارات العربية المتحدة، بدبي ميديا سيتي، ويعتبر هذا الحفل الأول لـ"الهضبة" الذي يفتتح به موسم حفلات عام 2020.