حكومة السراج تخون ليبيا وتقر مذكرات التفاهم مع أردوغان

أعلنت حكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة الليبية في بيان، اليوم الخميس، عن أنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.



وقالت الحكومة على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك"، إن "مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج".



وأضاف البيان أن "الاجتماع عقد بحضور النائبين السيد أحمد معيتيق، والسيد عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة، والسادة الوزراء، وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيه مستجدات الأوضاع محليًا ودوليًا".



وختم البيان بالقول "وافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".



ووقع فائز السراج نهاية نوفمبر الماضي اتفاقًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل منفرد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا وبجانب مذكرات تفاهم عسكرية وأمنية تتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية وإرسال قوات لدعم الجماعات المسلحة التابعة للسراج.



وأعلن البرلمان الليبي عن رفضه للاتفاق، مؤكدًا أنه غير شرعي، حيث يتطلب تصديق البرلمان، كما وقع السراج الاتفاق بشكل منفرد دون موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي الأمر الذي يعتبر غير شرعي وغير قانوني.