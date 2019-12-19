الشاعر يطالب شركات السياحة حضور عمومية الغرفة

وجّه حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، الدعوة لشركات السياحة، أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة لعام 2019، وذلك في العاشره من صباح الأحد الموافق 29122019 وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع، وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم وبذات المكان ويكون الاجتماع حينئذ صحيحًا، بحضور أي عدد من الأعضاء؛ للنظر في جدول الأعمال.



تتضمن الجمعية عرض التقرير السنوى للغرفة لعام 2019، والميزانية العمومية والحساب الختامى لعام 2018- 2019، وكذلك ميزانية صندوق الزمالة لعام 2019، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2019 – 2020.