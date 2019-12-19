طرابلس تتحرر من الميليشيات مع تقدم الجيش الليبي

كشف الجيش الوطني الليبي تجنيد ميليشيات طرابلس للأطفال والتسبب في مقتلهم بعد الزج بهم في المعارك

المتحدث العسكري اللواء أحمد المسماري قال، خلال مقطع فيديو لقناة "مداد نيوز" السعودية، إن الجيش قادر على دحر الإرهاب بطرابلس وحقق تقدما ضد الميليشيات بالسيطرة على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوب العاصمة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن قرب انتقال ليبيا إلى مرحلة جديدة مع اتخاذ "إجراءات جديدة " لسحب الاعتراف الدولي من الوفاق بعد جولة خارجية أجراها والتقى فيها مسئولين أجانب .

وحدد "صالح" 3 نقاط توجب سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق وهي انتهاء ولاية حكومة السراج وأنها لم تمنح ثقة ممثلي الشعب ولم تؤد اليمين الدستورية، فضلا عن اتخاذ السراج قرارات منفردة بالمخالفة للقانون.



