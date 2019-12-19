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اقتصاد

تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها بعد فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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تواصل قيمة الليرة التركية انخفاضها حتى وصلت لأضعف مستوياتها في شهرين، بنسبة 0.5% إلى 5.91 مقابل الدولار، يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لشرائها صواريخ الدفاع الجوي الروسية.

وأيد مجلس الشيوخ العقوبات الواردة في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) البالغ 738 مليار دولار، وسيتم تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن أيضًا إجراءات أوسع بشأن الدفاع، إلى الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه، كما يحظر القانون بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا.

زادت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وتركيا من مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا. تسعى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إنعاش الاقتصاد بعد أن تسببت أزمة العملة العام الماضي في الركود.

وقال أردوغان في نهاية الأسبوع إن تركيا قد تمنع القوات العسكرية الأمريكية من استخدام قاعدة جوية رئيسية لحلف شمال الأطلسي في أنجرليك في جنوب تركيا في حالة الموافقة على العقوبات الاقتصادية.

ومن جانبها؛ أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها اليوم الخميس، أن أحجام التداول في السوق الخارجية لتركيا قد انهارت منذ أن بدأت السلطات في الحد من الضريبة بالليرة في معاملات المقايضة الخارجية في الصيف الماضي، في محاولة للوقوف في طريق البائعين على المكشوف بعد أزمة العملة في العام الماضي في شهر سبتمبر عام 2018، حددت هيئة الرقابة المصرفية مبلغ البنوك التي يمكن إقراضها في الخارج بنسبة 25 ٪ من الأسهم.

كما انخفض متوسط حجم التداول اليومي لمدة 12 شهرًا في عمليات التبادل مع العملاء الأجانب إلى حوالي 4 مليارات دولار في ديسمبر، منخفضًا من أكثر من 7 مليارات دولار في مارس 2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

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