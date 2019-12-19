نوبة ضحك في كواليس "فلانتينو" بسبب عادل إمام (فيديو)

كشف المخرج رامي إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، للفنان عادل إمام.



وظهر في الفيديو المخرج رامي إمام، والفنان حمدي الميرغني، وهما في نوبة ضحك شديدة بسبب الفنان عادل إمام، وعلق عليه على الفيديو قائلًا: "امبارح وإحنا بنصور مع الأستاذ عادل وحمدي، حصلت حاجة فجأة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف".



أضاف: "هنا أنا وحمدي مش قادرين نمسك نفسنا خالص من كتر الضحك وإحنا بنتفرج علي المشهد تاني وانا مش مركز أصلا والمساعد الأول عما يضحك وبيكلمني مسلسل فلانتينو رمضان 2020 الضحكة من القلب عادل إمام".



فلانتينو تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام.