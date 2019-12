نوبة ضحك في كواليس "فلانتينو" بسبب عادل إمام (فيديو)

View this post on Instagram

امبارح و احنا بنصور مع الأستاذ عادل و حمدي ، حصلت حاجة فجاة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص 😂😂😂 فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة ١٠ دقائق بدون توقف 🤣🤣و هنا انا و حمدي مش قادرين نمسك نفسنا خالص من كتر الضحك و احنا بنتفرج علي المشهد تاني 😃😃و انا مش مركز أصلا و المساعد الأول عما يضحك و بيكلمني 😆😆 #مسلسل_فلانتينو_رمضان_2020 #الضحكة_من_القلب #عادل_امام #كواليس_تصوير