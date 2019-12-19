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عالم

إيطاليا: نحتاج للأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى لحل أزمة ليبيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:05 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قال وزير الخارجية الإيطالي والتعاون الدولي لويجي دي مايو اليوم الخميس إنه "لم يسبق في أي وقت مضى بروز الحاجة للأمم المتحدة لحل أزمة أساسية مثل الأزمة الليبية".

جاء ذلك خلال مشاركته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في احتفالات الذكرى الـ25 لإقامة قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد في مدينة برينديزي بمقاطعة بوليا جنوب إيطاليا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأكد دي مايو "ندعم جميع الجهود المبذولة لجمع كل الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا حول طاولة حوار خلال مؤتمر برلين وإيجاد حل سلمي لصراع حرب أهلية تشهد في اللحظة الراهنة سلسلة من التدخلات الخارجية التي تجعلها حربًا بالوكالة".

وحذر وزير الخارجية الإيطالي من أن هذا لا يعني مجرد اندلاع حرب في ليبيا وحسب بل وكذلك خطر انتشار الإرهاب على بعد بضع مئات الكيلومترات عن السواحل الإيطالية أيضًا، فضلا عن عدم الاستقرار في كثير من بلدان شمال إفريقيا.

وأضاف دي مايو أن "عدم الاستقرار قد يعم منطقة الساحل أيضًا الأمر الذي يعني مشكلة كبيرة لمنطقة البحر المتوسط​​، وكذلك فرصة كبيرة ضائعة لتنمية أعمالنا وبشكل خاص بالنسبة لجنوب بلادنا".

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