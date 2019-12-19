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عالم

تسيير دورية روسية تركية جديدة على الحدود مع سوريا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:04 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بدء تسيير دورية روسية - تركية مشتركة جديدة على الحدود السورية - التركية.

وقالت الوزارة - في بيان "تفقدت دورية مشتركة أخرى تضم عناصر من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية، الوضع في شمال شرق سوريا، وبذلك استكملت هذه الدورية اليوم تنفيذ مهمة مراقبة الوضع في منطقة جديدة على الحدود السورية-التركية.. وقطعت الدورية المشتركة التي انطلقت من نقطة عبور تقع في بلدة ديرونا أغا، مسافة تزيد عن 30 كيلومترا في حوالي 1.5 ساعة وأكملت عملها بالعودة إلى نقطة الانطلاق".

وتُنفَّذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية. وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين. وأضافت وزارة الدفاع أن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

ووقعت روسيا وتركيا في 22 أكتوبر مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

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