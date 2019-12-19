رئيس لبنان يستدعى حسان دياب لتشكيل الحكومة

استدعى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الخميس، الوزير السابق حسان دياب لتكليفه بتأليف الحكومة خلفًا لسعد الحريري الذي قدم استقالته أكتوبر الماضي تجاوبًا مع التظاهرات الشعبية.



وأوضحت قناة "الجديد" اللبنانية أن الرئيس عون استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.



وأسفرت حصيلة الاستشارات النيابية النهائية، التي جرت اليوم مع أعضاء البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، عن حصول الوزير السابق حسان دياب على 69 صوتًا، فيما ذهب 13 صوتًا لنواف سلام، وصوت واحد حصلت عليه حليمة قعقور في مقابل 42 نائبًا لم يسمّوا أحدًا.



وبذلك يكون حسان دياب قد حصل على أغلبية أصوات نواب البرلمان.



واعتذر سعد الحريري في وقت سابق عن تولي رئاسة الحكومة، وفي حال تكليف دياب سيخوض مشاورات صعبة لاستكمال أعضاء الحكومة.

