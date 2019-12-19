جامعة أسوان تستضيف ندوة "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"

استضافت، جامعة أسوان اليوم، لجنة قطاع الدراسات الزراعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي وأعضاء لجنة القطاع بكلية الزراعة والموارد الطبيعية.



انعقدت اللجنة بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية.



وأعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أن اللجنة تفقدت معامل الكلية وقاعات التدريس؛ للوقوف على القدرة المؤسسية والموارد البشرية بالكلية وما تشهده الكلية في الفترة الحالية من طفرة كبيرة في كافة المجالات التعليمية والبحثية التي تعود بالنفع على طلاب الكلية والجامعة.



وعقد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق ندوة تحت عنوان "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وممثلي المجتمع المدني.