مأساة الإيجور في قلب امرأة.. "الدستور" تحاور "تورسون" الناجية من جحيم المعتقل





























































زنزانة صغيرة داخل إقليم شينجيانج الصيني، احتُجز بها أكثر من 60 امرأة، يهرولن جميعهن يمينًا ويسارًا بحثًا عن مساحة كافية للاستلقاء، عيونهن تحدق في سقف الحجرة، تتمتمن بدعوات الابتهال لرب الكون في صمتٍ تام، حتى لا يلاحظ أي من الحراس أنهم يستنجدون بالرب أن يحفظ عرضهم.كان من بين المحتجزات امرأة مسلمة إيجورية، تزوجت من مصري وأنجبت منه ثلاثة أطفال، بدأت مأساتها مع السلطات الصينية حين قررت مغادرة مصر في عام 2015، لتقوم بزيارة ذويها في منطقة شينجيانغ الإيجورية، لكنها لم تكن تعلم أن تلك الرحلة ستكون ذكرى سوداء في حياتها لن تنساها طوال العمر.البداية كانت بحمل مهريجال تورسون، (32 عامًا)، حقيبتها منطلقة إلى مطار القاهرة برفقة أطفالها الثلاثة، وفور وصولها مطار "أورومتشي" الصيني تم القبض عليها بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات الإرهابية في الخارج، دون الحصول على أي فرصة للدفاع عن نفسها.وفي مشهد مهيب قُيدت يداها، وغطي رأسها بكيس أسود، وسلبوا منها أبنائها الثلاثة الذين مازالت تُرضعهم رضاعة طبيعية في هذا الوقت، لتكون تلك هي النظرة الأخيرة لهم قبل أن يتم ترحيلها إلى "معسكر التطهير العرقي"، كما وصفته، وتم إيداع أطفالها أيضًا داخل مستشفى أورومتشي للأطفال في شينجيانغ.شريط الذكريات يعود بـ"تورسون" للوراء قليلًا وهي مختبئة في الولايات المتحدة الأمريكية خوفًا من أن يقرع أحد الأشخاص الصينيين على باب البيت في منتصف الليل، متذكرة اليوم الذي أدلت فيه بشهادتها أمام اللجنة التنفيذية للكونجرس الأمريكي بشأن الصين، بعد أن حُجزت لفترة دامت 3 أشهر، من التعذيب والصعق الكهربائي."الدستور" تواصلت مع المسلمة الإيجورية التي تحولت قصتها بين ليلة وضحاها إلى أيقونة عبّر عنها العديد من نجوم الفن والرياضة وغيرهم على مستوى العالم بالرفض التام للعدوان والعنف الذي تعرض له مسلمو الإيغور في تركستان الشرقية."المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الآخر، والأخوة الذكور يُساقون قسريًا إلى المعسكرات"، هكذا أعرب اللاعب الألماني من الأصول التركية، مسعود أوزيل، عن الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية، عبر تغريدة أثارت الجدل حول العالم.تروي "تورسون" تلك اللحظات بصوت فيه انكسار: "أطلق سراحي بعد ثلاث شهور، وأخبروني أن بإمكاني المكوث مع أطفالي المرضى داخل المستشفى حتى يستعيدون عافيتهم، لكنهم لم يسمحوا لي برؤيتهم إلا من خلال شباك زجاجي، وعندما وصلت هناك كنت قد استقبلت أسوأ خبر في حياتي، وهو وفاة طفلي الأكبر "مهند" أثناء الجراحة.تواصل الفتاة في حديثها لـ"الدستور": "رأيت أثر عمليات جراحية في أعناق أطفالي الثلاثة، أخبروني حينها أنها بغرض إطعامهم بأنبوب عن طريق الرقبة، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى، وعدت بعد ذلك إلى بلدتي شيرشن، لكن سرعان ما تلقيت إخطارًا من السلطات الصينية بتسليم نفسي فورًا، وإلا سيتم وضعي ضمن قائمة المطلوبين، وبالفعل سلمت نفسي لقسم الشرطة".خضعت الإيجورية لتحقيق دام ثلاثة أيام بلياليهن لم تذق فيهم طعم النوم، لكنها لم تجد إجابات على أسئلتهم المتكررة حول علاقتها بالإسلام والحجاب، حتى فوجئت بأفراد الأمن يعتدون عليها بالضرب مجددًا، لم تفكر حينها غير في كيفية الانتحار، وطلبت منهم عدة مرات أن يقتلوها بدلًا من تلك الإهانات.تقول تورسون، إن الإسلام هناك يعتبر مرضًا، أي طقوس مسلم محرمة، يحظر التبادل العربي البسيط لـ "السلام عليكم"، تُمنع النساء من ارتداء الحجاب، وكذلك الرجال من إطلاق اللحى، "إذا ارتدت النساء فساتين طويلة، فإن المسؤولين الصينيين يأتون ويقطعون ملابسك في الأماكن العامة للتأكد من تقصيرها".20 يومًا من التعذيب داخل تلك الزنزانة الصغيرة، لم ترَ فيهم الشمس ولم يكن هناك طعام لعدة أيام، كما أن زميلتها في الزنزانة تعرضت للاغتصاب عندما رفضت القول إن الجمهورية الصينية أكبر من الله، وتتابع: "صُعقت بالكهرباء لدرجة أنني لم أعد أسمع من أذني اليمنى، وأنكرت كوني مسلمة حين سألوني عن صلواتي الخمس وقراءة القرآن".تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وشهد الإقليم أعمال عنف دامية منذ عام 2009، قُتل فيها مئات الأشخاص، وكشفت وثائق حكومية صينية مسربة عن قمع مليون مسلم من "الإيجور" ومسلمين آخرين في معسكرات تركستان الشرقية، وفقًا للتقارير التي نشرتها نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.قطعت الفتاة حديثها باكية وهي تتذكر الآلام التي عاشتها داخل تلك المعسكرات الدامية، وما نتج عنها من أحداث تركت أثرا مأساويا على حياتها: "كنا مجبرين على الصلاة لزعيم الحزب الشيوعي والدعاء له بطول العمر، ونغني الأغاني التمجيدية للفكر الشيوعي، إجبارًا منهم على فعل ذلك بشكل يومي"."قل لإلهك أن يأتي لينقذك الآن"، كانت تتردد تلك الجملة دومًا أثناء فترة التعذيب، بعد أن أجبروا المحتجزين على تناول أقراص غير معلوم ماهيتها بشكل يومي، واتضح بعد ذلك أنها تسبب ضعف الجسد والفقدان المؤقت للذاكرة: "كان يتم إدخال عدد جديد من المحتجزين بقدر العدد الذي يخرج".فقدت الفتاة وعيها إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له لفترات طويلة، حتى تم إيداعها في مستشفى أمراض عقلية، ثم سمحوا لها بالعودة إلى المنزل لكن تحت المراقبة من قبل موظفين يرافقونها أينما ذهبت، فلم تتمكن حينها من الإفصاح أو التصريح بأي شيء تعرضت له داخل المعتقل.لم تمر فترة وجيزة حتى تم اعتقالها مرة أخرى، أجبروها في ذلك الوقت على ارتداء الزي البرتقالي، الذي يرتديه المعتقلين مدى الحياة، ثم طلبت منها الشرطة كتابة رسالة إلى زوجها في مصر، كانت عبارة عن رسالة استنجاد بشريك حياتها قبل أن تلقى حتفها داخل تلك الزنزانة الصغيرة، وفي هذا الوقت سمحت لها السلطات الصينية بالسفر بأبنائها إلى مصر، مقابل اعتقال 26 شخصا من ذويها، يتم إطلاق صراحهم فور عودتها إلى الصين بعد شهرين.انطلقت الإيجورية سريعًا إلى المطار لتستقل طائرتها وتعود إلى مصر، بعد أن ساعدتها السفارة المصرية في بكين في إطلاق سراحها من الاحتجاز ولم الشمل مع أطفالها، حتى تُطمئن زوجها على حالها وحال أطفالها، غير أنها على مدار ساعات الرحلة الطويلة لم يشغل بالها شيئًا إلا كيف سيكون اللقاء الأول مع زوجها بعد فقدان الابن الأكبر، كيف ستهون عليه مصاعب الفقد الأبدي، متمنية من الله أن تسرع الطائرة وتصل لأحضان الأحبة التي تهون كل صعب رأته على مدار سنوات التعذيب القاسية.لم تكن تعرف الإيجورية أنها حين تصل لمصر، ستعلم أن زوجها ذهب إليها من قبل ليتم اعتقاله في المطار ويقضي ما يقرب من 16 عامًا بين أحضان الجلادين، يُعذب بلا رحمة، ويتمنى هو الآخر لحظة لقاء الأحبة وفراق تلك الحجرات القاسية، أو يأذن الله لروحه وتذهب إليه لكي يهوّن عليه عذاب الجلادين.يأتي صوتها حزينًا عبر الهاتف من الولايات المتحدة، حيث لجأت برفقة أطفالها الذين لم يسعدوا يومًا بالحياة منذ ولادتهم، وتوضح أنها تنقلت أكثر من 3 مرات متتالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من التعرض لأي إيذاء أو مطاردتهم من قبل السلطات الصينية، وتختتم حديثها "بينما يخشى الآخرون، سأستمر في الحديث عن ما واجهته".