دراسة: مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب

كشف عدد من العلماء، أن الوقت الذي ولدت فيه في العام قد يكون له تأثير أكبر بكثير على حياتك الصحية طوال المعيشة.



ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني، فقد يكون الوقت الذي ولدت فيه مرتبطًا بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب.



على وجه الخصوص، ادعى العلماء أن شهر ميلادك يرتبط بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية.



وأوضح الباحثون، أن الأشخاص المولودين في فصلي الربيع والصيف، أكثر عرضة للوفاة بسبب الحالة المميتة في الحياة اللاحقة، مقارنةً بالذين ولدوا في الخريف.



ويشير الخبراء إلى أن هذا قد يرجع إلى التقلبات الموسمية في النظام الغذائي ومستويات تلوث الهواء وتوافر أشعة الشمس قبل الولادة وفي الحياة المبكرة.



وكان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا في بداية الدراسة وأكملوا استبيانًا تفصيليًا عن الصحة ونمط الحياة كل عامين.



وتم توثيق أكثر من 43000 حالة وفاة خلال فترة الدراسة، بما في ذلك 8360 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وبعد الأخذ في الاعتبار مجموعة من تاريخ الأسرة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وجد الباحثون أن النساء المولودين في فصلي الربيع والصيف يعانون من زيادة طفيفة في الوفيات القلبية الوعائية مقارنة مع المولودين في الخريف.



وربطت الدراسات السابقة في نصف الكرة الشمالي باستمرار المواليد في فصلي الربيع والصيف بزيادة خطر الوفاة، مع النمط العكسي جنوب خط الاستواء.



ويقول البروفيسور ديفيد نيوباي، من مؤسسة القلب البريطانية، إن هناك 11 أعراضًا تحتاج إلى أخذها على محمل الجد.