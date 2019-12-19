الجزائر: إقالة وزير الداخلية وتعيين رئيسًا للوزراء بالإنابة

قرر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، الخميس، تعيين وزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم وزيرا أولا ورئيسًا للوزراء بالنيابة كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان الخميس، "استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الذي عينه وزيرا أولا بالنيابة، كما كلف رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال".



في بيان آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون قرر إنهاء مهام صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكلف كمال بالجود وزير السكن والعمران والمدينة بالقيام بمهامه.



وقال البيان: "قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس إنهاء مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما قرر رئيس الجمهورية تكليف كمال بالجود، وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة".