إصابة 11 شخصًا جراء انهيار مركز للتجنيد في أرمينيا

أصيب 11 شخصًا، الخميس، جراء انهيار أرضية مبنى شعبة التجنيد الأولى في عاصمة أرمينيا يريفان، في شارع ألابيان.



وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في أرمينيا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن أرضية إحدى الغرف في المبنى انهارت، ونجم عن ذلك إصابة 11 شخصًا بجروح في مبنى شعبة التجنيد رقم 1 بيريفان، المؤلف من طابقين والواقع في شارع ألابيان".



وأشار إلى أن فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف تعمل في المنطقة، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.