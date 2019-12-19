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عالم

العزاوي: فتح البرازيل لمكتب دبلوماسي بالقدس يسيء لعلاقاتها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:14 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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وصف السفير الدكتور قيس العزازي، الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، إعلان البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة بأنه "خطوة مسيئة للعلاقات العربية- البرازيلية".

وأكد العزاوي، في تصريح للصحفيين في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس بشأن القرار البرازيلي، أهمية التحرك العربي للضغط من أجل وقف عملية فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

وقال العزاوي إن البرازيل تعد إحدى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومازال الكونجرس البرازيلي مؤيدًا للقضية الفلسطينية ولكن قرار فتح مكتب تجاري للبرازيل يسيء للعلاقات التاريخية والتجارية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبيين يتجاوز الـ 17 مليار دولار في حين أن العلاقات التجارية بين البرازيل وإسرائيل تصل إلى 700 مليون دولار فقط؛ لذلك فإن المصالح مع الجانب العربي هي الأقوى.

وأكد أن القرار بفتح مكتب تجاري برازيلي في القدس ينافي كافة قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبار أن القدس أرض محتلة، وبالتالي لا يجوز إنشاء سفارة أو مكتب تجاري فيها.

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