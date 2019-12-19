الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات البطالة والأسواق تتجاهل مساءلة ترامب

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، حيث أظهرت البيانات تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما غض المستثمرون الطرف عن مساءلة الرئيس دونالد ترامب، الذي من المستبعد إقالته.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 28278.31 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.18 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 3192.32 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 11.23 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 8838.97 نقطة.