تعرف على مصير ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

وافق مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب، بتهمة سوء استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



وأشار تقرير بثته قناة الغد، إلى أن قرار العزل تم تمريره بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197، وجاء التصويت على خلفية التحقيقات في ما يعرف بالمسألة الأوكرانية.



وأوضح تقرير الغد أن هذا التصويت لا يعني العزل بشكل نهائي، إنما يعني إحالة إجراءات العزل لمجلس الشيوخ لعقد محاكمة، مشيرًا إلى أن الأغلبية في مجلس النواب كانت للديمقراطيين المعارضين لترامب لذا جاء التصويت بالعزل، إلا أن الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي هي للجمهوريين.



وتابع التقرير أن ترامب بدا في أعقاب التصويت واثقًا من براءته، واعتبر تصويت مجلس النواب تصويتا انتقاميا، وأكد أن مجلس الشيوخ سيتخذ الإجراء الصحيح، وكتب على حسابه الشخصي على موقع تويتر أن: "العزل أكاذيب كتبها اليسار الراديكالي، وأن الديمقراطيين لن يصلوا لشيء، إنه اعتداء على أمريكا وعلى الحزب الجمهوري"، فيما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن تصويت مجلس النواب على العزل هو قرار يهدف إلى حماية الديمقراطية.



وأشار تقرير "الغد" إلى أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي يواجه إجراءات العزل، فقد سبقه الرئيس أندرو جونسون في عام 1868، والرئيس بيل كلينتون عام 1998، إلا أنه لم تتم إدانتهما، كما واجه العزل الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974 إلا أنه استقال من منصبه قبل التصويت.