العراق يؤكد أهمية الدعم الدولي واستكمال النصر على الإرهاب

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي؛ بعيدًا عن التدخلات الخارجية.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلًا عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشار صالح إلى أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب.



من ناحيته، أكد هيل دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.