الإحتلال الإسرائيلي يرحب بقرار ألمانيا حظر أنشطة حزب الله

أعرب يسرائيل كاتس، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بقرار البرلمان الألماني الذي يقضي بحظر أي أنشطة لحزب الله اللبناني، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وقال "كاتس" إن القرار خطوة هامة في ردع أذرع إيران حول العالم، متابعًا: "يجب على العالم أن يتحد ضد حزب الله، وأن يعلنه إرهابية، ويفرض عليه عقوبات شديدة، لمنعه من القيام بأنشطة إرهابية عبر الأجندة الإيرانية".



وصوت البرلمان الألماني، اليوم، بأغلبية ساحقة على تمرير قانون حظر حزب الله، واعتباره منظمة إرهابية.



وكذلك، نص القانون على منع الحكومة كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب بألمانيا، بما يشمل حظر رفع علم حزب الله في أي مظاهرات أو فعاليات.