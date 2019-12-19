حجز صاحب مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل

قررت نيابة الساحل، اليوم الخميس، حجز صاحب مخزن قطع غيار سيارات 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بحيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "م. ط" 26 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات في الساحل، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على 2020 قطعة غيار سيارات " فلاتر، جوان، بلي، سيور، لمبة إشارة " دون بيانات تفيد ببلد المنشأ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.