موسكو: عودة 1125 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 1125 لاجئا عادوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى الأراضي السورية، من بينهم 342 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 783 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وذكر بيان للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الخميس، أن 6 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.



وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت، خلال الساعات الـ12 الماضية، بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.