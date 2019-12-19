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الثقافة

"علاقة مصر بإفريقيا" محاضرة في ثقافة الفيوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الفيوم، حيث أقام بيت ثقافة أطسا محاضرة بعنوان "علاقة مصر بإفريقيا" ألقاها رمضان إبراهيم مدير عام إدارة إطسا التعليمية الأسبق، تحدث فيها عن علاقة مصر بإفريقيا.

وأوضح أن الشعوب الإفريقية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية تنظر لثرواتها وواقعها بحثًا عن واقع أفضل تخرج به من التخلف والفقر والمرض.. مشيرا إلى أن فكرة التوحد الإفريقي قطعت طريقًا طويلًا من بداية عقد الستينات بعد استقلال 15 دولة.

وكان أول تجمع لدول إفريقيا بمؤتمر أكرا "عاصمة غانا" من 15 إلى 24 إبريل 1958، وإعلان دعم استقلال الدول الأفريقية، حتى أقر مؤتمر أديس أبابا ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، فى 22 مايو 1963، إذ اجتمع رؤساء "30" دولة أفريقية مستقلة، ووقعوا على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "معالم سياحية"، وذلك ضمن برنامج اللجنة الرباعية المكونة من وزارة الثقافة، التربية والتعليم، الأوقاف والشباب والرياضة بمدرسة أطسا التجارية.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بطامية زيارة من أطفال حضانة الغصن الأخضر بطامية، حيث تم عمل يوم ثقافي ترفيهي مع الأطفال، تضمن ورشة أشغال يدوية لعمل ماكيت عن عام 2020، إلى جانب فقرة للمواهب، كما نقذت مكتبة اللاهون الثقافية ورشة حكي بعنوان "حياة الرسول" أدارتها سماح محمد سيد، تحدثت عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعقد بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "لغتنا الجميل" ألقاها الأديب أحمد قرنى، تحدث فيها عن أهمية ومكانة اللغه العربية وذلك بمدرسة بنات سنورس الإعدادية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، كما نظم بيت ثقافة طامية بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية مسابقة لاختيار واكتشاف مواهب في إلقاء الشعر والغناء والتمثيل.

كما نفذت مكتبة الكعابي الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان "أين نحن من الرحمة والتراحم" ألقاها الشيخ عمر عبدالباسط، تحدث فيها عن أخلاق وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بمدرسة الشهيد أشرف غانم.

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