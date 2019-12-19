الدفاع الروسية: رصد 100 انتهاك للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب 18 انتهاكا، واللاذقية 16، وحلب 12، وحماة 8 انتهاكات.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم الخميس - أن اللجنة رصدت بدورها 51 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب، واللاذقية، وحلب.



وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها إيصال 350 سلة غذائية بوزن حوالي 2.048 طن إلى أهالي قرية الحميدية بريف القنيطرة، 500 سلة غذائية بوزن حوالي 2.925 طن إلى قرية سبع جفار بريف حلب، بالإضافة إلى إيصال 1000 سلة غذائية بوزن 4.9 طن إلى أهالي مدينة الطبقة بريف الرقة.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه بشكل عام تم تنفيذ 2290 عملية إنسانية، بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية 3847.9 طن.