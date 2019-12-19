ابتكار جديد ينهي مشكلة تؤرق الأزواج

كشفت شركة بريطانية عن تصميم مذهل لسرير عالي التقنية، تزعم أنه سيمنع شريك النوم من سحب اللحاف باستمرار، وينهي أزمة الأزواج هذه إلى الأبد.



ويمكن أن يأتي حل "صراع النوم بين الأزواج" في شكل يسمى "لحاف لا ينتهي"، أي غطاء سرير محكم لا يمكن سحبه من أي من الشريكين.



وقالت الشركة المطورة Simba، إن السرير الجديد يتميز بنظام بكرة في القاعدة، يضمن توزيع الأغطية دائما بالتساوي، بغض النظر عن مقدار الحركة والدوران.



وتقوم بكرة الحديد الآلية داخل قاعدة السرير بتدوير اللحاف أوتوماتيكيا، بالإضافة إلى الضغط وسحب الهواء في الوقت نفسه.



وما زال السرير، الذي أطلق عليه " Duvet Diplomat"، في مرحلة التصميم حاليا، حيث جمعت شركة Simba تعليقات من المشاركين في الاختبار.



ووجدت دراسة Simba، التي شملت ألفي شخص بالغ، أن الصراع المتعلق باللحاف وغطاء السرير والشخير، هي من بين الأشياء التي تبعث على الغضب الشديد بين الأزواج البريطانيين.