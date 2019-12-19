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محمد عليوة: نقلل التأثيرات السلبية على البيئة بسبب السياحة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال المهندس محمد عليوة، مدير برنامج السياحة المستدامة بوزارة البيئة، إن السياحة تؤثر على البيئة، وذلك عن طريق استهلاك المنشأة الساحية الماء والطاقة والمخلفات وتحلية المياه والصرف الصحي.

وأضاف محمد عليوة، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الوزارة تعمل على تقليل التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها، خاصة المخلفات التى تنتج من الراكب في البحر لحماية المحميات والشعب المرجانية والأسماك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توعية السياح الداخليين والأجانب بموارد مصر الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، وتطبيق الاشتراطات داخل المنشآت الفندقية، وشدد في الوقت ذاته على أنّ هذه الاشتراطات لن تؤثر على حركة السياحة.

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