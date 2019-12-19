بوتين يكشف موقفه من احتمال تولى المرأة رئاسة روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الـ15، أنه لا يستبعد إمكانية أن تتولى امرأة رئاسة البلاد.



وقال بوتين: "من ناحية القدرة على الحكم وتحمل مسئولية البلاد والمواطنين، لا يمكن أن تختلف الشروط المطلوبة حسب الجنس".



وأضاف: "لا يوجد فرق بين الجنسين؛ لأن الشروط هي نفسها للجميع، وهي الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك".



واعتبر الرئيس الروسي أن "المرأة تدخل طاقة الأنوثة لديها في السياسة فتصبح أقل عدائية".