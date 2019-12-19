بوتين يكشف موقفه من احتمال تولى المرأة رئاسة روسيا
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:21 م
وكالاتطباعة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الـ15، أنه لا يستبعد إمكانية أن تتولى امرأة رئاسة البلاد.
وقال بوتين: "من ناحية القدرة على الحكم وتحمل مسئولية البلاد والمواطنين، لا يمكن أن تختلف الشروط المطلوبة حسب الجنس".
وأضاف: "لا يوجد فرق بين الجنسين؛ لأن الشروط هي نفسها للجميع، وهي الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك".
واعتبر الرئيس الروسي أن "المرأة تدخل طاقة الأنوثة لديها في السياسة فتصبح أقل عدائية".
وقال بوتين: "من ناحية القدرة على الحكم وتحمل مسئولية البلاد والمواطنين، لا يمكن أن تختلف الشروط المطلوبة حسب الجنس".
وأضاف: "لا يوجد فرق بين الجنسين؛ لأن الشروط هي نفسها للجميع، وهي الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك".
واعتبر الرئيس الروسي أن "المرأة تدخل طاقة الأنوثة لديها في السياسة فتصبح أقل عدائية".