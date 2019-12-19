خلافات بين هشام عباس وملكة جمال مصر في "الفترة اللي فاتت"

طرحت اليوم شركة "عالم الفن ومزيكا" فيديو كليب جديدا للنجم هشام عباس بعنوان "الفترة اللي فاتت"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



الأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، ومن إخراج حازم كتانة، والكليب إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضي.



وقال علي عبدالفتاح، المستشار الإعلامي لشركة "مزيكا"، إن الفيديو كليب تم الإعداد والتحضير له لمدة شهرين، وتم الاتفاق مع المخرج حازم كتانة على اختيار الفكرة التي دارت حول نجم مشهور في مجال الغناء، وهو محاط دائمًا بمعجبيه، ويسبب له هذا الأمر مشاكل وخلافات مع الفتاة التي يرتبط بها، وذلك لشعورها بأنه لا يهتم بها لانشغاله عنها بجمهوره ومعجبيه وعمله دائمًا، إلى أن تحدث مفاجأة في نهاية الكليب تنهى هذه المشاكل والخلافات وتثبت وتؤكد حبه لها.



وأضاف أن تصوير الكليب استغرق يومين، وتم في إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، وأيضا في بعض الأماكن في منطقة التجمع الخامس، وشاركت في التصوير ناريمان خالد، ملكة جمال مصر لعام 2108.